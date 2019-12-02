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Происшествия
02.12.2019 09:17
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В Забайкалье траур. В больницах остаются 19 человек. О ДТП рассказала одна из пассажирок автобуса

В Забайкальском крае 2 декабря объявлен днём траура после страшного ДТП с автобусом. В больницах остаются 19 человек. Все пострадавшие и родственники погибших получат страховые выплаты.

Власти Забайкальского края выплатят по 1 миллиону рублей родственникам погибших, сообщил ТАСС 2 декабря и. о. вице-премьера края Андрей Гурулев. По 400 тысяч рублей получат пострадавшие с тяжёлыми травмами, по 200 тысяч – те, кто находится в состоянии средней степени тяжести. Сегодня, по словам Гурулева, упавший с моста автобус транспортируют в Читу для дальнейших следственных действий.

Кроме того, по 60 тысяч рублей родственникам 19 погибших выплатит муниципалитет для погребения. На данный момент опознаны тела 17 из 19 погибших – водитель из Читы и 16 пассажиров (все жители Сретенского района).

В Забайкалье траур. В больницах остаются 19 человек. О ДТП рассказала одна из пассажирок автобуса


На сайте страховой компании АО «Согаз» указано, что родственники погибших могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 миллиона рублей. Для пострадавших она рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством, и зависит от характера травмы.

В больницах остаются 19 пострадавших. За последние сутки никто не умер. По информации краевого минздрава, в Шилкинской больнице находятся семь человек, двое из них в тяжёлом состоянии, одному была проведена операция.  В Сретенской ЦРБ – шесть человек, в том числе 12-летняя девочка: четверых доставили с места аварии вчера и ещё двое самостоятельно обратились за медицинской помощью. В Нерчинской ЦРБ две женщины, обе в тяжёлом состоянии. Шесть человек были эвакуированы силами медицины катастроф в краевую клиническую больницу Читы, четверо из них помещены в реанимацию.

В Забайкалье объявлен траур. Губернатор Александр Осипов заявил об этом на заседании правительства. Участники еженедельного совещания 2 декабря почтили минутой молчания память погибших, пишет ZAB.RU.

Местные жители и все неравнодушные люди несут цветы и свечи к установленному на вокзале мемориалу. Рядом с табличкой «Светлая память» горожане установили множество свечей. Здесь же, рядом, они возлагают цветы.

Одна из пострадавших, Олеся, рассказала телеканалу «Звезда» о происшествии: «Очень страшно. Вчера был мой второй день рождения. Мы спали, автобус ехал… Я даже не почувствовала, когда мы летели. Ощутила сильный толчок. Я даже не поняла, что мы упали на крышу автобуса». По словам девушки, её зажало внутри салона. Молодой человек, который ехал вместе с ней, наполовину оказался выброшен из автобуса, ему помогли ехавшие очевидцы. «Другие люди тоже помогали. Приехала скорая помощь… Людям, которых вытащили, оказали первую помощь. Те, кто ехали мимо, останавливались и помогали. Спасибо им большое… Очень страшно. Соболезную тем, кто потерял своих родных», – говорит Олеся.

Автобус, следовавший по маршруту Сретенск – Чита 1 декабря упал с моста в реку Куэнга в 60 км от Сретенска. В автобусе находились 43 человека. Погибли  19 человек. По предварительной информации, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Возбуждено уголовное дело.

 

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