ЦБ превращается в Большого Брата. Банк России хочет получить данные устройств, с которых клиенты финансовых учреждений совершают переводы

Создание межбанковской системы, в которой можно аккумулировать информацию с устройств банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций, снова стоит на повестке дня регулятора. ЦБ перезапускает проект о единой базе, где будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.

Такая база должна противодействовать отмыванию доходов, полагают в Банке России. Позицию регулятора озвучивает 2 декабря РБК.

«ЦБ еще в апреле 2018 года обязал банки анализировать устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги. Каждому устройству присваивается идентификатор. Если номера устройств совпадают у разных клиентов, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска. Но единой базы для таких устройств не существует: каждый банк собирает информацию по отдельности», – сообщает издание.

С лета 2019 года проект по созданию объединенной баз «Анализ технических устройств» создавался рядом банков, но «без энтузиазма», так как параметры системы для наблюдения за устройствами клиентов — юридических лиц пока не определены.





Сейчас единым оператором сервиса вызвался быть ЦБ. Он будет получать данные от банков, обрабатывать их и частично делиться со всеми кредитными организациями:

« Например, ЦБ будет анализировать действия клиентов, которые совершаются на их устройствах, и на основе этих данных присваивать им уровень риска: низкий, умеренный или высокий. В свою очередь, банки смогут видеть эту информацию и в зависимости от степени риска контролировать операции, совершаемые клиентами».

Сейчас технология находится в стадии тестирования.