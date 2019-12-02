Задержаны инициаторы принудительной поездки из Купчино в лес. В город вернули с пустым банковским счетом

Пятеро задержаны после того, как вывезли в лес трудового мигранта, избили и опустошили его банковскую карту. Почти все — земляки пострадавшего. Затесались в эту компанию и женщины.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), к утру 2 декабря в камерах оказались две безработные гражданки Узбекистана, 24-х и 37-ми лет, их бомжующий 34-летний земляк, а также двое сорокалетних нетрудоустроенных официально граждан РФ и Киргизии. Все они задержаны на двое суток по подозрению в нападении на 34-летнего Фарруда неделю назад. Его насильно посадили в LADA Samara и из Купчино вывездли в лес. Там избивали, угрожали ножом и пистолетом до тех пор, пока несчастный не перевел с банковской карты все, что там было — 36 тысяч рублей. После потерпевшего высадили у метро «Ломоносовская». В полицию пошел друг избитого.

Сотрудники уголовного розыска полагают, что криминальная пятерка уже не впервые промышляет таким образом. Устанавливаются другие факты их противоправной деятельности.



