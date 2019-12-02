Только true Canon и Chanel. В России заработала маркировка духов, фотоаппаратов и шин

С 1 декабря постановление кабинета министров России в стране введена обязательная цифровая маркировка парфюмерии, шин и покрышек, нескольких групп товаров легкой промышленности и фотоаппаратов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оператора маркировки — ЦРПТ.

После нанесения цифровых кодов DataMatrix, продукция начнет поступать в магазины, покупатели смогут с помощью смартфона получить полную достоверную информацию о товаре.



«ЦРПТ уже разработал готовое решение, которое может быть быстро адаптировано к новым отраслям. Система функционирует, в ней прослеживается более 6 млрд кодов сигарет, лекарств, обуви и шуб. Технология готова к многократному росту регистраций и количества участников», – сказал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, слова которого приводятся в сообщении.







Производители с чиновниками уже тестировали маркировку духов (с 1 июля 2019 года), фотоаппаратов (с 16 мая 2019 года), шинной отрасли (с 20 июня 2019 года». В тестовом режиме велась работа с представителями легкой промышленности.



