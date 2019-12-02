В Петербурге уже аномальные пробки. Автомобилисты жалуются на заснеженные дороги

Дорожное движение в Петербурге утром 2 декабря затрудняют погодные условия. В воскресенье и в ночь на понедельник выпал снег, на асфальте он начинает таять. Общая загруженность дорог к 8:30 достигла, по оценке «Яндекса», «красных» 7 баллов. В ноябре утренний максимум обычно достигал только 6 баллов.

В соцсетях автомобилисты жалуются на нечищенные дороги, пешеходам тоже непросто. «Очень скользко! Лучше воздержаться от поездок на личном транспорте», – советуют подписчики пабликов «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». Впрочем, уборочная техника на улицах уже есть, отмечают в комментариях.





Сложно и пешеходам. Им приходит лавировать между лужами и дольше обычного ждать городской транспорт. «На Ленинском троллейбусов почти нет, я еле уехала на маршрутке. На остановках толпы», – сетует читательница «Фонтанки» Анастасия. В ГУП «Горэлектротранс» отметили, что задержек в движении городского электротранспорта пока не зафиксировано.

Во Фрунзенском районе на улицы было выведено более 300 дворников и более 50 единиц спецтехники, работы продолжались всю ночь, отчитывается районная администрация.

Из аномальных пробок «Яндекс» зафиксировал пока только одну, в 8:12 – на внешнем кольце КАД от проспекта Культуры до Выборгского шоссе, её длина 10,4 километра. Судя по «Яндекс.Картам», проблемных мест много, например на внутреннем кольце КАД, как часто бывает, стоит участок между Мурманском шоссе и вантовым мостом, а вместе с ним – и Народная улица.

Начинают поступать сообщения о ДТП от очевидцев. Читатель «Фонтанки» Максим успел сфотографировать съехавшую в кювет фуру на 100-м километре Таллинского шоссе.