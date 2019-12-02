В Хабаровском крае амурские тигры продолжают следить за дорожным движением

Второй раз за три дня автомобилисты наблюдают представителей одного из самых редких хищников планеты — амурского тигра, разгуливающего около трассы. На этот раз он попал в объективы мобильных у Змеиной сопки.

Как пишут в своем instagram специалисты центра «Амурский тигр» 2 декабря, на кадрах из проезжающей машины запечатлен тигр, который стоит в лесу у края дороги. Он выходит из леса и некоторое время идет по дороге за медленно едущей машиной, проявляя к ней интерес.

«Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае. Видео с нами поделились коллеги из @fareast_khv. Место съемки уже проверяют», – говорится в сообщении.





При этом специалисты говорят, что очевидцы поступили правильно продолжив ехать, не останавливаясь и не выходя из автомобиля.

29 ноября амурского тигра видели гуляющим у по обочине федеральной трассы А-370 «Уссури» в Хабаровском крае.