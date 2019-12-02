В Хабаровском крае амурские тигры продолжают следить за дорожным движением
Второй раз за три дня автомобилисты наблюдают представителей одного из самых редких хищников планеты — амурского тигра, разгуливающего около трассы. На этот раз он попал в объективы мобильных у Змеиной сопки.
Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае. ????????? Видео с нами поделились коллеги из @fareast_khv_ . Место съемки уже проверяют! ????????? Знаем, перебороть любопытство и просто поехать дальше – тяжело. Но очевидцы, сделавшие кадры, поступили правильно. Машину покидать не стали, продолжили движение. ????????? Соблюдайте правила поведения при встрече с хищниками! ????????? ENG: Amur tiger was filmed in Khabarovsk Krai, near Zmeinaya sopka. ????????? Got this video from colleagues @fareast_khv_ Inspectors are already checking the site. ????????? We know that it is difficult to overcome curiosity and just move on. But those who filmed it acted right and didn't leave the car and continued their way. ????????? #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #хабаровскийкрай #россия #дикаяприрода #amurtiger #tiger #siberiantiger #amurtigercenter #russia #wildlife #bigcats
Как пишут в своем instagram специалисты центра «Амурский тигр» 2 декабря, на кадрах из проезжающей машины запечатлен тигр, который стоит в лесу у края дороги. Он выходит из леса и некоторое время идет по дороге за медленно едущей машиной, проявляя к ней интерес.
«Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае. Видео с нами поделились коллеги из @fareast_khv. Место съемки уже проверяют», – говорится в сообщении.
При этом специалисты говорят, что очевидцы поступили правильно продолжив ехать, не останавливаясь и не выходя из автомобиля.
29 ноября амурского тигра видели гуляющим у по обочине федеральной трассы А-370 «Уссури» в Хабаровском крае.
Справка:
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2019 года, общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой 2021-2022 годов.