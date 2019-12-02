Мультимодальные маршруты. РЖД будет продавать билеты не только на поезда, но и самолеты, автобусы и паромы

Сервис покупки билетов почти на все виды транспорта по России и в некоторые европейские страны в начале 2020 года обещает запустить РЖД. Об этом 2 декабря пишут РИА Новости со ссылкой на директора компании по IT Евгения Чаркина.



«В первую очередь, ж/д, авиа, автобусы. С такси тоже мы прорабатываем. И даже водный транспорт. Уже сейчас по Якутии запущена возможность приобрести билет на паром и поезд. Мы смотрим на Карелию с точки зрения водного транспорта и смотрим на Петербург», – сообщил Чаркин.







Билеты на указанные виды транспорта будут поступать на сайт и в приложение РЖД через интеграцию с системами бронирования. Так у РЖД уже есть договоренности с итальянской железнодорожной компанией Trenitalia, немецкой DB и, возможно, французской SNCF. Что касается автобусов, то речь идет о междугородних перевозках внутри России.

Чаркин уточнил цены на билеты на поезд будут продаваться без комиссии.





«С точки зрения других видов транспорта, конечно же, мы будем стараться монетизировать свои сервисы», – отметил он.

На сайте РЖД будет в первую будут показываться билеты на железную дорогу, а как альтернатива будут показаны мультимодальные маршруты.