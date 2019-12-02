Радио без радио. Он-лайн-плеер для сотни станции в интернете появится в России в ближайшие месяцы

Двадцать четыре федеральных вещателя объединились для единого окна для FM-станций в интернете. Не закрывая свои сайты они хотят увеличить монетизацию.

Создание единого радиоплеера, как пишет 2 декабря «Коммерсант», финансировали «Газпром-медиа радио», «Европейская медиагруппа» (ЕМГ), Krutoy Media. На сайте будут размещены более чем ста радиостанциях в одном плеере, и мобильное приложение.

Согласно проекту, сервис будет включать каталог радио, динамический поиск по частотам, фоновый режим работы, разделы «избранное», «недавно прослушанное». Можно будет выбрать радио по геопозиции мобильного устройства.

Стоимость разработки плеера эксперты оценивали в 3 млн руб.





«Оператором единого плеера будет Российская академия радио, знает гендиректор радио «Комсомольская правда» Александр Чепель. По его словам, плеер — это «хотя и несколько запоздалая, но стратегически правильная реакция радиосообщества на изменение медиапотребления»», – сообщает издание.

По подсчетам Mediascope , около 25% жителей РФ старше 12 лет слушают радио через смартфон.