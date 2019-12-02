Движение по 10-11 линиям В.О. ограничивают из-за бурения скважины – для нового вестибюля «Василеостровской»

Проектно-изыскательские работы ограничивают движение транспорта по 10-11 линиям Васильевского острова чуть меньше, чем на неделю.

По информации городской администрации, в связи с работами по бурению скважины, проводимыми ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», со 2 по 7 декабря ограничивается движение транспорта по 10-11 линиям В.О. у дома 38.

На 11-й линии В.О. планируется построить второй вестибюль станции метро «Василеостровская». ГАТИ выдала ордер на проведение инженерно-геологических изысканий 19 ноября. «Ленметрогипротранс» в начале лета выиграл контракт стоимостью 91 млн рублей на корректировку проектной документации второго вестибюля. Как следует из технического задания, переработать документацию необходимо не позднее 9 сентября 2020 года.



