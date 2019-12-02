Наконец-то снег. Но лучше ходить пешком или на метро

Снегопад заметет дороги северной столицы утром 2 декабря. Днем потеплеет, но до этого на работу лучше ехать на метро.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погода Петербург сегодня ждет облачная, днем с прояснениями.

Ночью и утром снег. При этом ветер будет юго-западный, западный умеренный.

Ночная температура воздуха вполне зимняя -1..-3 гр., а вот днем 0...-2 гр.





На дорогах гололедица.

Атмосферное давление будет мало меняться.