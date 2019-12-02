Минюст хочет умножить штрафы для работодателя за задержку зарплаты

Приравнять количество количество штрафов к количеству работников, не получивших вовремя зарплату хочет министерство юстиции. Об инициативе 2 декабря пишут «Известия».

На конец 2019 года российское законодательство предусматривает для провинившихся работодателей штраф от 30 до 50 тысяч вне зависимости одному сотруднику не доплатили или тысяче. Однако ведомство хочется сделать наказание более значительным — штраф помножить на число сотрудников.

Таким образом посчитали эксперты издания для некоторых неплательщиков штраф могут составить до 50 миллионов рублей. Однако в целом к инициативе в бизнес-сообществе отнеслись негативно.

«С точки зрения правоприменительной практики Минюст прав. Но с точки зрения экономики — вряд ли. Ведь штрафы взыскиваются не в пользу работника, а в пользу государства. Тут надо решить, чьи интересы важнее. Если цель — всё же добиться выплаты зарплаты, кратные штрафы лишь будут мешать этому, «съедая» финансовый ресурс организации», — уверен профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.



