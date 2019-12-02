Без обуви и в сугробе. Трехлетнюю малышку оставили ночью на улице без присмотра в мороз

Трехлетнюю девочку из Бурятии без обуви забыл на ночь в сугробе ее родственник в состоянии алкогольного опьянения.с обморожением стоп ребенка госпитализировали.

Девочку нашли в ночь с 1 на 2 декабря на обочине дороги в Заиграево-Улан-Удэ, пишет издание tayga.info.. Ребенок был без обуви в снегу. Пока малышку увезли в больницу, полиция выяснила, что на улице ребенка оставил 43-летний родственник, проживающий в одном из районных садоводств. Он был пьян, и просто забыл ее ночью на улице.

У девочки зафиксировано обморожение стоп второй степени и общее переохлаждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



