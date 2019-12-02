«Отсутствуют фактические данные». Минпромторг не готов запрещать детское шампанское, но готов обсуждать
Обсудить с другими министерствами, бизнесом и экспертами идею об ограничении розничной продажи детского шампанского готово министерство промышленности и торговли. Идею чиновникам «подкинул» петербургский единорос, депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он как пишут РИА Новости 2 декабря, предлагал ограничить в России продажу детского шампанского и детских сигарет, не из-за того, что они содержат что-то запрещенной, а за формирование лояльного отношения у детей к взрослым «прообразам» этих товаров.
Глава министерства Денис Мантуров, отвечая на запрос законотворца отметил, что пока
«отсутствуют фактические данные и исследования, свидетельствующие о необходимости введения дополнительных законодательных ограничений в рассматриваемой сфере».
Однако ведомство готово обсуждать идею об ограничении продажи детского шампанского и сигарет:
«Вместе с тем, учитывая важность данного вопроса, а также с целью исключения возможных негативных последствий, полагаем необходимым провести дополнительное обсуждение предложения по ограничению свободной розничной продажи «детского шампанского», «детских сигарет» и других «детских» товаров с привлечением к обсуждению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (Минсельхоз России‚ Минздрав России, Минфин России‚ ФАС России, Минпросвещения России), а также представителей предпринимательского и экспертного (научного) сообщества».