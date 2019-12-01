Сотрудники метро и полицейские задержали на фиолетовой линии зацеперов. Движение восстановлено

Двое молодых людей, которые устроили вечернюю прогулку по тоннелю метро Петербурга, объясняют свои мотивы полиции вечером 1 декабря. Одному из них это удаётся с трудом.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского метро, к половине двенадцатого ночи зацеперов удалось поймать. Ток вернули в контактный рельс, движение в тоннеле от станции «Международная» до «Шушар» восстановлено. Личности и возраст задержанных пока не установлены, сейчас с ними беседуют сотрудники управления полиции на метрополитене. Один из двух молодых людей сильно пьян.

Как сообщалось ранее, прогулка зацеперов по тоннелю вынудила сотрудников метро обесточить рельсы. На поимку любителей экстрима ушло чуть более получаса.



