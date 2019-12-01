Историк Соколов ждёт экспертизы в психбольнице «Бутырки». У него есть сосед по камере

Бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко, помещён в психиатрическую больницу московскозо СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

Как уточнила Меркачева, историк содержится в двухместной камере. Его сосед – обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

«Он очень много читает. При разговоре Соколов не высказывал каких-либо жалоб. В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер», – добавила она.

Напомним, Олег Соколов был доставлен из петербургского следственного изолятора «Кресты» в Москву на психиатрическую экспертизу 30 ноября.



