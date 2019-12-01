Историк Соколов ждёт экспертизы в психбольнице «Бутырки». У него есть сосед по камере
Бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко, помещён в психиатрическую больницу московскозо СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.
Как уточнила Меркачева, историк содержится в двухместной камере. Его сосед – обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
«Он очень много читает. При разговоре Соколов не высказывал каких-либо жалоб. В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер», – добавила она.
Напомним, Олег Соколов был доставлен из петербургского следственного изолятора «Кресты» в Москву на психиатрическую экспертизу 30 ноября.
Справка:
Историк и бывший доцент СПбГУ сознался в том, что 7 ноября застрелил, а потом расчленил свою бывшую студентку и сожительницу Анастасию Ещенко. Он был арестован и не возражал против этой меры, но адвокат намерен решение обжаловать, заседание по апелляции состоится 5 декабря в Санкт-Петербургском городском суде. «Фонтанка» нашла приговор Соколову 1982 года, тогда он был осуждён на два года условно за затопление судна, на котором он был капитаном. Одного члена команды так и не нашли. О том, как вёл себя в отношениях историк, «Фонтанке» рассказала его бывшая возлюбленная, которую он чуть не убил.