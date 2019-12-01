Между «Шушарами» и «Волковской» по тоннелю гуляют зацеперы. Часть линии обесточена

Участок фиолетовой линии от станции метро Петербурга «Международная» до станции «Шушары» закрыт вечером 1 декабря. В тоннель спустились зацеперы.

О закрытии станций сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. Временно движение осуществляется от «Комендантского проспекта» до «Волковской». Весь дальнейший участок закрыт с 22:45.

Как пояснили в подземке, Служба безопасности метро выявила на одном из вагонов зацеперов. Они спустились и продолжили путь пешком. Чтобы любители экстрима не пострадали, пути пришлось обесточить. Пока их не поймают, станции будут закрыты.



