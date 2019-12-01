В Мурино башенный кран упал на строящийся дом

Башенный кран обрушился на стройплощадке в Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Как сообщили 47news в ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о падении крана поступило 1 декабря в 19:45 . Выяснилось, что рухнул кран на стройплощадке напротив дома 27 по улице Шувалова в Мурино.





По предварительным данным, пострадавших нет.

В администрации Мурино информацией о ЧП на стройплощадке пока не располагают.

По информации 47news, инцидент произошёл на стройплощадке компании "Мавис". Кран упал на строящийся ЖК "Урбанист".