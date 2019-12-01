«Одни лают и хрюкают, другие забивают». «Зенит» c Дзюбой обыграл «Спартак», играя в меньшинстве целый тайм

55119 пришли воскресным вечером на «Газпром-Арену», чтобы посмотреть на битву "Зенита" со "Спартаком". Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о матче, в котором было все: удаления, потасовки, автоголы.

«Спартак» – одна из самых обсуждаемых команд страны — осенью пережил очередную кадровую перестановку. После невразумительного октября в отставку был отправлен Олег Кононов. Клуб возглавил немецкий тренер Доменико Тедеско, известный по работе с газовым партнером «Зенита» – «Шальке 04». С немецкими горняками Тедеско выигрывал второе место Бундеслиги, но был уволен после провала в Лиге Чемпионов.

В российской истории команды сине-бело-голубые и красно-белые встречались 51 раз. 19 был сильнее «Зенит», 18 – «Спартак», 14 раз была зафиксирована ничья. Впрочем, на кону была не важность потенциально юбилейной 20-ой победы: считается, что выигрыш в домашнем матче против «Спартака» – одна из главных задач на сезон Алексея Миллера, руководителя «Газпрома» и патрона петербургского клуба. Скажем так: домашние матчи со «Спартаком» в какой-то степени можно назвать карьерообразующими.

В первых пяти матчах «Спартак» Тедеско пропустил всего 1 гол и в целом в обороне выглядел предельно собранно: по качеству допущенных опасных моментов москвичи на этом отрезки были вторыми после «Зенита». Было понятно, что забить петербуржцам будет сложно: скорее всего «Спартак» предпочтет игру вторым номером. Последний раз москвичи выигрывали в Петербурге аж в 2012 году в матче, в котором «Зенит» выступал уже в ранге чемпиона. К слову, в той встрече за петербургский клуб забивали Александр Кержаков и нынешний главный тренер Сергей Семак.





Естественно, отдельная интрига матча носила имя Артема Дзюбы. Воспитанник «Спартака» и нынешний капитан сборной уходил из московского клуба с треском и регулярно забивает родной команде: 4 гола в первые 2 сезона после перехода в «Зенит». Особенно интересно было посмотреть, что будет происходить на гостевой трибуне: форварда недавно обложили половыми органами на матче главной команды страны в «Сан-Марино», потом нецензурные скандирования повторились на встрече «Урал»-«Спартак». Дзюба после победы над «Лионом» четко определил ситуацию: «Пусть кто-то вякает, я там (на поле — прим.ред.) все покажу». Артем — человек слова. Он действительно показал.

Перед игрой тренерский штаб «Зенита» столкнулся с неожиданными кадровыми проблемами. Вне заявки на матч оказались Юрий Жирков и Далер Кузяев, только вернувший себе статус футболиста основного состава, восстановившийся после травмы. Как выяснилось после матча, у Кузяева оказалась мышечная проблема, Юрий Валентинович испытывает сложности после поездки в сборную. В итоге выбор игроков, которые вышли с первых секунд на изумрудный прямоугольник «Газпром-Арены», был очень прост: Михаил Кержаков в воротах, Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос по флангам обороны, Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий — в центре. В полузащите Олег Шатов вышел на вакантную позицию справа, слева — Себастьян Дриусси, в опорной зоне — Вильмар Барриос и Магомед Оздоев. Дуэт форвардов составили неизменные Сердар Азмун и Дзюба.

До стартового свистка круг почета вокруг поля прошли чемпионы СССР 1984 года: так клуб отпраздновал первые золотые медали 35-летней давности.

Естественно, начало встречи осталось за петербургским клубом. Опасно били Азмун, Шатов, Сантос. Над полем парили две безмятежные голубки, но было понятно: это только начало. Первую половину матча гостевой сектор молчал про Дзюбу; лишь на решетке были вывешены различной смелости шифровки. На 20-й минуте Дзюба все-таки сказал своё слово: сперва форвард пробил после подачи с правого фланга в исполнении Оздоева. Николай Максименко справился в ближнем бою, но мяч рикошетом отлетел в защитника Илью Купетова, боровшегося с Дзюбой, и от того — в ворота. Стадион взревел, главный арбитр матча Виталий Мешков пошел консультироваться со своим коллегой Михаилом Вилковым, отвечающим за систему видеоподсказок судьям, гости же выдали на гору весь набор матерных частушек про нападающего «Зенита». Гол в итоге засчитали.

А на стадионе неожиданно включили дикий рёв, напоминающий шум моря в раковине, привезённой их отпуска. Оказалось, что это были специальные глушилки, которые заранее заготовили на арене, предвидя нецензурные выступления красно-белых гостей. Московские журналисты в соцсетях сразу же начали обсуждать законность такого решения с точки зрения регламента лиги. Хотя этот способ борьбы с матом в Петербурге применяют уже не первый раз.

Любители статистики до матча обращали внимание на суровый характер судьи Мешкова: в сезоне 2019-2020 он лидер по количество красных карточек — 6. Это обстоятельство сказалось сразу после перерыва, когда Оздоев, как показалось судье, отмахнулся и получил вторую желтую карточку. «Зенит» на тайм оказался в меньшинстве.

Гости моментально перестроились : вместо защитника Аиртона на поле вышел атакующий футболист Лоренсо Мельгарехо. Естественно, стали возникать моменты. В некоторых спасал Кержаков, которого брат Александр, эксперт канала «Матч-Премьер», после финального свистка назвал лучшим игроком матча; однажды штанга сыграл за «Зенит». Самый спорный эпизод — прострел с правого фланга, когда мяч попал в руку Ракицкого. Мешков даже не стал смотреть повтор, а слишком много говорящему оборонцу гостей Жиго показал желтую карточку за эмоциональное несогласие с решением арбитра. Как оказалось, пенальти не был назначен верно: изначально мяч попал в бедро игрока «Зенита», а только после этого отскочил в руку, которая, к тому же, находилась в естественном положении.

В последние 10 минут «Зенит», играя в меньшинстве, мог оформлять разгром: сперва при выходе 2 в 2 удар Дзюбы заблокировал защитник; затем с передачи нападающего вышедший на замену Ерохин пробил выше ворот. С финальным свистком Дзюба, который бежал уже откровенно на морально-волевых, попросту грохнулся от усталости на поле. В ранге победителя.

Говорящая ремарка: в концовке матча игроки «Спартака» Мельгарехо и Жано Ананидзе поспорили между собой на поле и начали бодаться. На трибунах смеялись.

На послематчевой пресс-конференции Семак сформулировал задачу на остаток сезона: «Мы будем защищать то место, на котором находимся». К слову, после воскресного же поражения «Локомотива» от «Динамо» отрыв от второго места составил 8 очков. Правда, у ЦСКА еще игра в запасе.

После игры капитан «Зенита» Иванович подчеркнул принципиальность результата: «Думаю, сегодня мы взяли самые важные три очка со старта сезона. В таком матче оставаться в меньшинстве тяжело. Мы достаточно хорошо сыграли, за исключением нескольких моментов, когда позволили сопернику пробить по воротам. Считаю, что мы как команда заслужили победу».

А Дзюба снова включил режим Паустовского-Бианки-Пришвина: «Одни лают и хрюкают, другие забивают. Это я сказал тем, кто сектанты, которые фашисты, а остальные – нормальные болельщики».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»