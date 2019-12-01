Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +0
$ 64.08р
70.55р
01:44 02.12.2019
Расширенный поиск

Спорт
01.12.2019 23:24
Печать

«Одни лают и хрюкают, другие забивают». «Зенит» c Дзюбой обыграл «Спартак», играя в меньшинстве целый тайм

55119 пришли воскресным вечером на «Газпром-Арену», чтобы посмотреть на битву "Зенита" со "Спартаком". Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о матче, в котором было все: удаления, потасовки, автоголы.

«Одни лают и хрюкают, другие забивают». «Зенит» c Дзюбой обыграл «Спартак», играя в меньшинстве целый тайм

«Спартак» – одна из самых обсуждаемых команд страны — осенью пережил очередную кадровую перестановку. После невразумительного октября в отставку был отправлен Олег Кононов. Клуб возглавил немецкий тренер Доменико Тедеско, известный по работе с газовым партнером «Зенита» – «Шальке 04». С немецкими горняками Тедеско выигрывал второе место Бундеслиги, но был уволен после провала в Лиге Чемпионов.

В российской истории команды сине-бело-голубые и красно-белые встречались 51 раз. 19 был сильнее «Зенит», 18 – «Спартак», 14 раз была зафиксирована ничья. Впрочем, на кону была не важность потенциально юбилейной 20-ой победы: считается, что выигрыш в домашнем матче против «Спартака» – одна из главных задач на сезон Алексея Миллера, руководителя «Газпрома» и патрона петербургского клуба. Скажем так: домашние матчи со «Спартаком» в какой-то степени можно назвать карьерообразующими.

«Одни лают и хрюкают, другие забивают». «Зенит» c Дзюбой обыграл «Спартак», играя в меньшинстве целый тайм

В первых пяти матчах «Спартак» Тедеско пропустил всего 1 гол и в целом в обороне выглядел предельно собранно: по качеству допущенных опасных моментов москвичи на этом отрезки были вторыми после «Зенита». Было понятно, что забить петербуржцам будет сложно: скорее всего «Спартак» предпочтет игру вторым номером. Последний раз москвичи выигрывали в Петербурге аж в 2012 году в матче, в котором «Зенит» выступал уже в ранге чемпиона. К слову, в той встрече за петербургский клуб забивали Александр Кержаков и нынешний главный тренер Сергей Семак.


Естественно, отдельная интрига матча носила имя Артема Дзюбы. Воспитанник «Спартака» и нынешний капитан сборной уходил из московского клуба с треском и регулярно забивает родной команде: 4 гола в первые 2 сезона после перехода в «Зенит». Особенно интересно было посмотреть, что будет происходить на гостевой трибуне: форварда недавно обложили половыми органами на матче главной команды страны в «Сан-Марино», потом нецензурные скандирования повторились на встрече «Урал»-«Спартак». Дзюба после победы над «Лионом» четко определил ситуацию: «Пусть кто-то вякает, я там (на поле — прим.ред.) все покажу». Артем — человек слова. Он действительно показал.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Перед игрой тренерский штаб «Зенита» столкнулся с неожиданными кадровыми проблемами. Вне заявки на матч оказались Юрий Жирков и Далер Кузяев, только вернувший себе статус футболиста основного состава, восстановившийся после травмы. Как выяснилось после матча, у Кузяева оказалась мышечная проблема, Юрий Валентинович испытывает сложности после поездки в сборную. В итоге выбор игроков, которые вышли с первых секунд на изумрудный прямоугольник «Газпром-Арены», был очень прост: Михаил Кержаков в воротах, Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос по флангам обороны, Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий — в центре. В полузащите Олег Шатов вышел на вакантную позицию справа, слева — Себастьян Дриусси, в опорной зоне — Вильмар Барриос и Магомед Оздоев. Дуэт форвардов составили неизменные Сердар Азмун и Дзюба.

До стартового свистка круг почета вокруг поля прошли чемпионы СССР 1984 года: так клуб отпраздновал первые золотые медали 35-летней давности.

Естественно, начало встречи осталось за петербургским клубом. Опасно били Азмун, Шатов, Сантос. Над полем парили две безмятежные голубки, но было понятно: это только начало. Первую половину матча гостевой сектор молчал про Дзюбу; лишь на решетке были вывешены различной смелости шифровки. На 20-й минуте Дзюба все-таки сказал своё слово: сперва форвард пробил после подачи с правого фланга в исполнении Оздоева. Николай Максименко справился в ближнем бою, но мяч рикошетом отлетел в защитника Илью Купетова, боровшегося с Дзюбой, и от того — в ворота. Стадион взревел, главный арбитр матча Виталий Мешков пошел консультироваться со своим коллегой Михаилом Вилковым, отвечающим за систему видеоподсказок судьям, гости же выдали на гору весь набор матерных частушек про нападающего «Зенита». Гол в итоге засчитали.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

А на стадионе неожиданно включили дикий рёв, напоминающий шум моря в раковине, привезённой их отпуска. Оказалось, что это были специальные глушилки, которые заранее заготовили на арене, предвидя нецензурные выступления красно-белых гостей. Московские журналисты в соцсетях сразу же начали обсуждать законность такого решения с точки зрения регламента лиги. Хотя этот способ борьбы с матом в Петербурге применяют уже не первый раз.

Любители статистики до матча обращали внимание на суровый характер судьи Мешкова: в сезоне 2019-2020 он лидер по количество красных карточек — 6. Это обстоятельство сказалось сразу после перерыва, когда Оздоев, как показалось судье, отмахнулся и получил вторую желтую карточку. «Зенит» на тайм оказался в меньшинстве.

Гости моментально перестроились : вместо защитника Аиртона на поле вышел атакующий футболист Лоренсо Мельгарехо. Естественно, стали возникать моменты. В некоторых спасал Кержаков, которого брат Александр, эксперт канала «Матч-Премьер», после финального свистка назвал лучшим игроком матча; однажды штанга сыграл за «Зенит». Самый спорный эпизод — прострел с правого фланга, когда мяч попал в руку Ракицкого. Мешков даже не стал смотреть повтор, а слишком много говорящему оборонцу гостей Жиго показал желтую карточку за эмоциональное несогласие с решением арбитра. Как оказалось, пенальти не был назначен верно: изначально мяч попал в бедро игрока «Зенита», а только после этого отскочил в руку, которая, к тому же, находилась в естественном положении.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В последние 10 минут «Зенит», играя в меньшинстве, мог оформлять разгром: сперва при выходе 2 в 2 удар Дзюбы заблокировал защитник; затем с передачи нападающего вышедший на замену Ерохин пробил выше ворот. С финальным свистком Дзюба, который бежал уже откровенно на морально-волевых, попросту грохнулся от усталости на поле. В ранге победителя.

Говорящая ремарка: в концовке матча игроки «Спартака» Мельгарехо и Жано Ананидзе поспорили между собой на поле и начали бодаться. На трибунах смеялись.

На послематчевой пресс-конференции Семак сформулировал задачу на остаток сезона: «Мы будем защищать то место, на котором находимся». К слову, после воскресного же поражения «Локомотива» от «Динамо» отрыв от второго места составил 8 очков. Правда, у ЦСКА еще игра в запасе.

После игры капитан «Зенита» Иванович подчеркнул принципиальность результата: «Думаю, сегодня мы взяли самые важные три очка со старта сезона. В таком матче оставаться в меньшинстве тяжело. Мы достаточно хорошо сыграли, за исключением нескольких моментов, когда позволили сопернику пробить по воротам. Считаю, что мы как команда заслужили победу».

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

А Дзюба снова включил режим Паустовского-Бианки-Пришвина: «Одни лают и хрюкают, другие забивают. Это я сказал тем, кто сектанты, которые фашисты, а остальные – нормальные болельщики».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      «Петербургская Недвижимость»
      29.11.2019 17:05

      Стартовали продажи новых квартир в ЖК «Панорама парк Сосновка»

      «Петербургская Недвижимость» представила секцию №4.3 в первом корпусе проекта «Панорама парк», который строится в Выборгском районе.
      Группа «Эталон»
      29.11.2019 17:01

      Четыре банка аккредитовали ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Альфа-Банк» аккредитовали новый проект Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      ПСК
      29.11.2019 16:47

      Апарт-комплекс Like от ГК «ПСК» получил Заключение о соответствии

      Апарт-комплекс Like на 1112 апартаментов от ГК «ПСК» возле ст. м. «Площадь Мужества» получил заключение о соответствии объекта (ЗОС), подтверждающее факт окончания строительства жилого комплекса и соответствие объекта всем требованиям технических норм, регламентов, проектной документации и требованиям энергетической эффективности.
      РСТИ (Росстройинвест)
      29.11.2019 16:35

      Холдинг РСТИ стал лауреатом конкурса «Золотой Трезини»

      27 ноября в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Золотой Трезини». Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил награду за безупречность и изысканность интерьерных решений в жилом комплексе «Familia».
      29.11.2019 15:24

      «Алмаз – Антей» примет участие в Международной выставке «Здравоохранение-2019»

      «Алмаз – Антей» примет участие в 29-й Международной выставке «Здравоохранение-2019», которая пройдет в Москве в рамках форума «Российская неделя здравоохранения» в ЦВК «Экспоцентр» со 2 по 6 декабря.
      АО «Альфа-Банк»
      29.11.2019 12:23

      Альфа-Банк признан «Банком года в России» по версии The Banker

      Альфа-Банк признан «Банком года в России» по версии авторитетного международного журнала The Banker.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      29.11.2019 11:48

      960 сотрудников банка «Санкт-Петербург» прошли обучение в Диджитал-академии

      В конце 2018 года в рамках стратегии по цифровизации банк «Санкт-Петербург» создал новую систему обучения «Диджитал-академия». За прошедший год обучение по программам системы прошло 960 сотрудников банка.
      «Аквилон Инвест»
      29.11.2019 10:43

      «Аквилон Инвест» отмечен золотым знаком «Надежный застройщик РФ 2019»

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» стал пятикратным обладателем одной из самых престижных общественных наград в сфере долевого строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России».
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      29.11.2019 10:35

      Шестая очередь «Нового Оккервиля» предъявлена Госкомиссии

      Завершено строительство 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» со встроенным детским садом на 150 воспитанников. Во дворах выполнено благоустройство, оборудованы площадки для детей разных возрастов.
      Группа компаний «ЦДС»
      29.11.2019 10:15

      Группа ЦДС запускает эко-программу

      Группа ЦДС запускает экологическую программу по сбору и переработке отходов. На территории жилых комплексов застройщика появятся контейнеры для сбора пластика и макулатуры, содержимое которых будет отправляться на переработку.
      Glorax Development
      29.11.2019 10:02

      Glorax Development награждена знаком «Надежный застройщик России»

      Компания Glorax Development получила золотой знак «Надежный застройщик России-2019».
      предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
      29.11.2019 09:50

      Центр мебели и интерьера «Кубатура» готовится встречать первых покупателей

      Проект интерьера создан архитектурной студией «KVADRAT».