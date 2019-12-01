«Зенит» победил «Спартак», отыграв половину матча в меньшинстве

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 18 тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака» в воскресенье, 1 декабря, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре залетел в ворота «Спартака» на 21 минуте от ноги защитника московской команды Ильи Кутепова.

На 49 минуте главный арбитр встречи Виталий Мешков удалил за вторую желтую карточку игрока «Зенита» Магомеда Оздоева. Таким образом, петербуржцы доигрывали матч в меньшинстве, но сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.





Благодаря этой победе «Зенит» набрал 42 очка и продолжает лидировать в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя, московский «Локомотив» на 8 очков. Следующий матч петербуржцы проведут 6 декабря также у себя дома против столичного «Динамо».