В Петербурге выпустили марки с изображением Лахта Центра и «Газпром Арены»

Перед центральным матчем «Зенит» – «Спартак» на «Газпром Арене» провели торжественную церемонию гашения марочного блока, посвященного Лахта Центру и «Газпром Арене». В мероприятии 1 декабря приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и исполнительный директор АО «Почта России» Юлия Лещевская.

Марочный блок выпущен ограниченным тиражом в количестве 35 000 экземпляров. Дополнительно к выпуску издан конверт первого дня и штемпель специального гашения.

– Сегодня играют две команды, которые всегда вызывали бурю эмоций, – заявил Беглов. – Самое важное и интересное – это борьба. И эти две команды всегда дерутся по-настоящему. Этому противостоянию не один год, и я хочу отметить, что обе команды достойны друг друга. Я желаю успеха обеим командам, но пусть победит сильнейший, то есть «Зенит».





– Лахта-центр и «Газпром Арена» в буквальном смысле слова стоят на передовых рубежах современной культуры и технологий, – добавил Алексей Миллер. – Они уже стали символвами Петербурга 21 века и теперь их можно увидеть на марках. Это отличный подарок для жителей и гостей нашего города.

Лахта-центр — строившийся с 2012 года общественно-деловой комплекс со штаб-квартирой «Газпрома». Небоскреб одновременно побил несколько рекордов, став самым северным в мире и самым высоким в России и Европе. Высота здания достигает почти 462 метров.