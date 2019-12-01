Это Мурино. К северу от Петербурга бегает голый мужчина

Жители Всеволожского района Ленобласти заметили голого мужчину, который бегал около дома 7 по улице Шувалова, несмотря на минусовую температуру и наступление календарной зимы.

«Бегун не чувствовал себя уютно на все сто процентов. Периодически он прижимал к себе руки, но не как футболист при штрафном ударе, а к груди», – сообщает 1 декабря издание 47news.

Видео случившегося появилось в Сети. В ролике видно, что за героем движется человек, который снимает пробежку. Пользователи предположили, что причиной стал карточный долг.





Голый бежит по первому снегу от rutube_account_7570231 на Rutube

Раздетого человека наблюдали вчера и на КАД – пешеход был в стрингах.