«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма
В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился первый тайм матча 18-го тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака». Петербуржцы выигрывают после 45 минут со счетом 1:0.
Мяч в ворота гостей из столицы залетел от ноги Ильи Кутепова, попавшего туда после удара форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Напомним, в турнирной таблице «Зенит» идет на первом месте с 39 очками. «Спартак» занимает седьмую строчку с 22.
Голова Дзюбы – сейв Максименко – колено Кутепова— Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2019
Так «Зенит» повел:https://t.co/G9ZDMPs7Nx#ЗенитСпартак pic.twitter.com/TDNjil5FGs