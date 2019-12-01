«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился первый тайм матча 18-го тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака». Петербуржцы выигрывают после 45 минут со счетом 1:0.

Мяч в ворота гостей из столицы залетел от ноги Ильи Кутепова, попавшего туда после удара форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Напомним, в турнирной таблице «Зенит» идет на первом месте с 39 очками. «Спартак» занимает седьмую строчку с 22.



