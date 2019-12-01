СМИ: У организовавшего смертельный рейс в Забайкалье оператора ранее находили нарушения

У организатора рейса Сретенск — Чита в Забайкалье проверка Ространснадзора выявила несколько нарушений. Сам предприниматель настаивает, что за рулем был опытный водитель, а злополучный автобус прошел «все процедуры».

Инспекторы Управления Госавтодорнадзора нашли 38 нарушений у индивидуального предпринимателя Сергея Пнёва, который является организатором этого рейса, сообщает 1 декабря «Говорит Москва». Последние четыре года Ространснадзор проверял автобусы, принадлежащие Пнёву, 18 раз.

Информацию о нарушениях подтверждает и ТАСС: «В ходе проводившихся ранее проверок были выявлены несколько нарушений, в том числе связанных с отклонением от установленного маршрута и нарушением графика смены водителей».

Нарушения у оператора ранее находила и Генеральная прокуратура.





На сайте Ространснадзора указано лишь, что на место ЧП вылетел руководитель ведомства Виктор Басаргин, а федеральная служба начала проверку.

При этом сам бизнесмен Пнёв заверил ТАСС, что перевернувшийся автобус «КИА грант Берт» «проходил все процедуры по техрегламенту». По его словам, водитель за рулем был опытный.

Напомним, что туристический автобус с 43 пассажирами на борту перевернулся в Забайкальском крае в районе станции Куэнга около 15:00 по местному времени. Причина ЧП, по предварительным данным, – лопнувшее колесо. Погибли 19 человек, 22 пострадали. Региональный минздрав в своем Facebook сообщает, что два вертолета доставили в краевую клиническую больницу в Чите 6 пострадавших в ДТП.

Делом по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») занимается Следственный комитет. Кроме того, вице-премьер и полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил контролировать ситуацию.