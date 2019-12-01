В США вывели сорт яблок, которые могут храниться год

В воскресенье, 1 декабря, в США появился в продаже новый сорт яблок, который, по словам селекционеров, может храниться в холодильнике год.

Как сообщает "Интерфакс", создание нового сорта под названием Cosmic Crisp ("космически хрустящий") заняло около 20 лет. При селекции были скрещены яблони сортов Honeycrisp и Enterprise. Впервые вырастить его удалось в Университете штата Вашингтон в 1997 году.

Фермеры этого штата получили эксклюзивное право выращивать фрукт в течение следующих 10 лет.

Создатели обещают, что новое суперхрустящее яблоко будет относительно твердым, очень сочным и будет сочетать в себе сладость и кислинку.





Но главное – мякоть Cosmic Crisp очень медленно коричневеет, яблоко долго сохраняет свои потребительские свойства в холодильнике – до 10 – 12 месяцев.

Яблоки – второй после бананов по популярности фрукт в США. Штат Вашингтон является крупнейшим в стране производителем яблок.