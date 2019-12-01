Умер рязанский священник, отстранённый от службы за парковку на автобусной остановке. Он жаловался на сердце и травлю

Иеромонах Сергий (Вячеслав Маркин), ранее уличённый в грубом нарушении правил парковки, скончался 1 декабря. О смерти сообщили в Рязанской епархии со ссылкой на сына священника.

«Причины смерти в настоящее время устанавливаются», – уточнили представители РПЦ.

Дурная слава настигла настоятеля рязанского храма отца Сергия после того, как он припарковал свой джип на тротуаре рядом с автобусной остановкой, а позже проехал на красный сигнал светофора. Видео появилось в соцсетях 25 ноября. Позже в комментарии изданию «Подъём» священник рассказал, что имеет 20-летний стаж вождения и за это время ни разу не попал в аварию. А в тот злополучный день ему стало плохо за рулём.

«Я инвалид, у меня знак на машине. У меня давление поднялось, голова закружилась, а мест не было. Конечно, в здравом разуме человек не будет так делать. Значит, что-то случилось. Я ж гипертоник. У меня сердечный приступ был», – объяснил иеромонах Сергий.





По словам служителя церкви, после инцидента началась травля, которая усугубила его состояние. «Сейчас чувствую себя ещё хуже, потому что такая травля пошла. Я не нуждаюсь ни в какой помощи, я хочу, чтоб меня оставили в покое», – сказал клирик 26 ноября.

После нарушения в Рязанской епархии прошло заседание, на котором иеромонаха отстранили от службы. Священнослужитель попросил прощения.