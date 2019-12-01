«Зенит» назвал состав на матч со «Спартаком»

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» назвал состав на матч 18-го тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака». Игра пройдёт в воскресенье, 1 декабря, в Петербурге.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Запасные игроки: Александр Васютин, Николай Рыбиков, Йордан Осорио, Данила Прохин, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Роберт Мак, Алексей Сутормин.

Матч начнется в 19:00.





«Зенит» занимает после 17 туров первое место с 39 очками. «Спартак» идёт на восьмой строчке с 22.

Ранее сообщалось о задержании десятков представителей околофутбольного движения с серьёзными «аргументами» вроде бит и боксёрских перчаток, большинство из них поддерживают московский клуб. С матча молодежных составов за оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы накануне увезли в полицию шестерых молодых людей.