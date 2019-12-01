Страховку по вкладам в российских банках поднимут до 10 миллионов. Правительство выступило «за»

Правительство РФ дало положительный отзыв на проект закона об увеличении выплат вкладчикам рухнувших банков.

«Законопроектом предлагается распространить систему обязательного страхования вкладов в банках РФ на вклады, размещаемые некоммерческими организациями социальной направленности и иными общественно полезными организациями, а также установить повышенный лимит страхового возмещения по счетам физических лиц при возникновении особых жизненных обстоятельств (не более 10 млн. рублей). <...> Правительство Россиийской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки», – об этом 1 декабря сообщается в заключении.

Правительство отмечает, что нововведения направлены на «повышение уровня защиты прав и законных интересов вкладчиков банков». Сейчас размер страховки по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей.

При этом власти просят доработать законопроект. В частности, дать оценку влиянию изменений на средства фонда обязательного страхования вкладов, а также проработать возможное увеличение ставки страховых взносов, которые платят банки.

Напомним, что законопроект о повышении компенсации вкладчикам рухнувших банков в мае был подготовлен Центробанком и Агентством по страхованию вкладов. В июле законопроект был внесен на рассмотрение.



