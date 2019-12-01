Гололёд, снег, солнце и ветер. Воскресная погода перенесется на начало недели

Метель, которая сопровождала жителей Петербурга весь первый зимний день, продолжится в начале рабочей недели. Без солнца город тоже не останется.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, 2 декабря в городе на Неве ожидается температура до -1 днём и немногим меньше ночью. Снег, который засыпал Петербург 1 декабря, не прекратится ночью и утром следующего дня. Ветер, а региональное управление МЧС предупреждало о его усилении до 16 метров в секунду в течение первого дня зимы, стихнет несущественно – по прогнозу, дуть будет с максимальной скоростью 11 м/с. Ко второй половине дня выглянет солнце. Покажется оно и во вторник, ночные температуры опустятся до -4. Легкую оттепель, до +1, синоптики обещают в среду. При этом возможен снег и дождь.

Метель добавила проблем водителям, гололёд спровоцировал ряд ДТП. Немного задержаться в небе над Петербургом пришлось и пассажирам самолетов. В Пулково поочерёдно закрывают на очистку по одной полосе. Это штатная ситуация для аэропорта. Серьёзных задержек нет.



