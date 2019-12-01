В квартирном пожаре на Васильевском погиб мужчина. Горела комната на последнем этаже

После ликвидации пожара в жилом доме в Василеостровском районе Петербурга спасатели вынесли из квартиры тело погибшего мужчины.

Как сообщает региональное управление МЧС, спасатели прибыли к пятому дому по 14-й линии без трёх минут четыре 1 декабря. Горела квартира на последнем, третьем этаже. Через полчаса пожарные потушили пламя, в 16.31 огонь был ликвидирован.

Пожар занял площадь в 10 квадратных метров в одной из комнат. В квартире было найдено тело мужчины. Его личность пока не установлена, на вид погибшему около 45 лет.



