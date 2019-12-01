В Пулково из-за снега задействована одна полоса, но аэропорт работает в штатном режиме

Метель пока не мешает нормальной работе аэропорта Пулково, самолёты садятся без существенных задержек. Об этом "Фонтанке" 1 декабря сообщили в пресс-службе воздушных ворот Северной столицы.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Взлетно-посадочные полосы чистят от снега поочередно. Пока на одной работает техника, вторая принимает и отправляет рейсы", – прокомментировали в Пулково.

В соцсетях появилась информация о кружащих над аэропортом самолётах, однако, судя по данным сервиса Flightradar24, за "круги ожидания" в некоторых случаях были приняты манёвры, когда самолёты выполняли орбиту для интервалов на заходе.

Когда одна полоса работает и на взлёты, и на посадки, авиадиспетчеры делают увеличенные интервалы между садящимися бортами, чтобы в промежутках выпускать самолёты с земли. В случае больших интервалов задержка прилёта 5 – 15 минут, в случае так называемой зоны ожидания задержка от 30 минут до 2 часов с потенциальным уходом на запасной аэродром.



