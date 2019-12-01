«За Москвой не заржавеет». Путин и Зеленский обсудят в Париже Донбасс и возобновление связей

Главы России и Украины встретятся в Париже в ходе саммита нормандской четвёрки, которая состоится 9 декабря. Насколько долгими и обстоятельными будут переговоры, зависит от графика работы. Об этом в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

Помощник президента уточнил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

В той же программе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что формат встречи обсудят ближе к саммиту. Ключевой темой переговоров, по его словам, будет урегулирование ситуации на Донбассе. Глава МИД РФ Сергей Лавров же выразил желание понять, как Зеленский видит «движение к выполнению минских договоренностей»

Лавров отметил, что если Украина заинтересована в возобновлении двусторонних отношений и транспортного сообщения, то за Москвой «не заржавеет», пишет РБК.

Последний раз президенты России и Украины проводили двустороннюю встречу в 2016 году. На полях нормандского саммита Владимиру Путину и Петру Порошенко удалось поговорить 40 минут.



