Более 20 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе. Посольство РФ выясняет, были ли среди них россияне

Туристический автобус попал в ДТП в районе Айн-Драхам в Тунисе. Погибли 22 человека, еще 20 получили ранения.

«Направившийся в Айн-Драхам из города Тунис частный туристический автобус сошел с дороги и перевернулся в районе Айн-Снусси», - сообщает 1 декабря МВД Туниса.

В автобусе находилось 43 пассажира, из которых 22 погибли, а около 20 были травмированы.

Посольство России в африканской стране выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ, о чем сообщило РИА «Новости» в своем Telegram-канале. Однако, по данным СМИ и министерства туризма республики, россиян среди пассажиров злополучного автобуса не было.



