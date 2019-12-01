Активисты пытались перекрыть дорогу около петербургского СКК

Активисты вышли к спортивно-концертному комплексу «Петербургский».

«Все ждут. Чего? Когда <...> полностью снесут здание и уничтожат бульдозером сквер?» – сообщают активисты 1 декабря в опубликованном обращении к властям города.

Судя по видеотрансляции в группе защитников СКК, на сход пришли несколько десятков человек, которые потребовали «немедленно прекратить все работы». Они уверены, что каждый день на площадке идет демонтаж. Некоторые из активистов в знак протеста начали переходить проспект Гагарина, создав трудности автомобилистам. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам ДПС.





Напомним, в октябре Смольный объявил конкурс на реконструкцию СКК к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году. Согласно документации, инвестору разрешено менять этажность, объем и внешний облик арены. В сентябре разрешение ГАТИ на проведение инженерно-геодезических испытаний и установку забора вокруг СКК получила компания «СКА-Арена». Эта же фирма единственная подала заявку на участие в конкурсе на реконструкцию и была признана соответствующей условиям конкурса.

Инвестор получит объект в пользование на 55 лет, финансирование реконструкции «Петербургского» городом ограничится суммой не более 10 млрд рублей.

Против реконструкции активно выступают градозащитники и местные жители, которые уверены, что СКК ждет снос, более того, по их мнению, он уже фактически начался.

Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов, рассказывая https://www.fontanka.ru/2019/10/24/086/ «Фонтанке» о проекте реконструкции СКК, заявил, что объект готовится к передаче инвестору, оттуда вывозится оборудование: «Концессионеру мы должны передать подготовленный к реализации объект. Соответствующий ГУП (ГУП «Петербургский СКК». – Прим. ред.) готовится к ликвидации».