Полсотни домов остались без света в Малой Охте. Петербуржцам грустно

В Красногвардейском районе Петербурга обесточены 53 дома днём 1 декабря. Местные жители хотят в кафе и магазины, но там темно.

Об аварии «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, света нет во всем районе, вынужденно закрылись супермаркеты и рестораны, в жилых домах тоже неуютно. В районной администрации утверждают, что все не так плохо. Отключены только 53 дома на Малой Охте, авария произошла на кабельной сети "Правобережный район". Восстановительные работы уже ведутся.

Как сообщили «Фонтанке» в ПАО «Ленэнерго», электроснабжение в 15.30 было восстановлено, света не было около сорока минут. Технологическое нарушение произошло на кабельной линии 6 кВ.



