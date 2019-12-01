«Зима опять началась внезапно». Водители бьются на заснеженных дорогах Петербурга

Аварии, в которых пострадало в основном железо, фиксируют жители Петербурга и выкладывают фото в соцсетях. Пользователи обсуждают соль, невидимую дорожную технику и зиму, которая снова всех удивила.

Помимо аварии на Смольнинской набережной утром 1 декабря, в которой на двух пешеходов с дороги внезапно выехал «Хёндэ», трое столкнулись на Новоприозерском шоссе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, на трассе развернуло Haval, «Ладу», без капота остался неопознанный автомобиль. Другие водители отметили – на трассе гололёд.

«Альфа Ромео» и «Киа» мерзли на Полюстровском, на Оптиков доставщик пиццы не смог затормозить перед светофором и врезался в багажник «Ниссана».





«Пежо» на проспекте Славы развернуло на 180 градусов, машина оказалась задней частью «присостыкована» к пассажирскому автобусу, который, судя по всему, стоял на обочине.

«Зима опять началась внезапно», – отмечают пользователи.