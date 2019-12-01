Ученики наставника Перельмана привезли в Петербург с китайской олимпиады по математике четыре медали и плюшевых драконов

Петербургские школьники завоевали на международной олимпиаде по математике 4 медали. Всего в копилке россиян 5 наград высшей пробы.

«Для российских школьников Китайская национальная олимпиада по математике является тренировочной перед 61-й Международной математической олимпиадой, которая пройдёт в Санкт-Петербурге в 2020 году. <...> Российская сборная в составе 6 человек завоевала 5 золотых медалей и 1 серебряную», – об этом сообщает Минпросвещения России.

Костяк российской команды – это петербуржцы: 9-классники Максим Туревский и Иван Бахарев, получившие золотые медали, и 11-классники Тимофей Ковалев с золотом и серебряный призер Иван Лялинов. Все они – ученики 239-го физико-математического лицея и математического центра, которым руководит наставник Григория Перельмана Сергей Рукшин.

Другие победители представляли Челябинск и Курган. В качестве призов юным математикам китайцы подарили медали и плюшевых драконов.



