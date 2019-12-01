Источник «Фонтанки»: Центр «Э» предотвратил массовые драки между болельщиками «Спартака» и «Зенита» в Петербурге

Стали известны подробности ночных задержаний почти сотни приезжих из Москвы. Как писала «Фонтанка», к утру 1 декабря в отделениях петербургской полиции побывали 86 футбольных фанатов: 81 болельщик «Спартака» и пятеро зенитовцев. Как сообщают источники «Фонтанки», большая часть этих задержаний связана с попытками околофутбольных оппонентов из Москвы и Петербурга вступить в «боевой» контакт друг с другом.

Так, основной объем задержаний, по данным «Фонтанки», пришелся на станцию метро «Волковская». Там Центр «Э» петербургского ГУ МВД около 23 часов вечера обнаружил автобус и несколько автомобилей, в которых находились в общей сложности пять десятков приезжих их Москвы. У большинства были «аргументы» для встречи с петербуржцами – биты, капы, боксерские перчатки.

Еще 25 фанатов из Москвы задержаны около часа ночи на Большой Конюшенной у паба «Моллис» – там они собирались напасть на фанатов «Зенита».

В свою очередь с околофутбольщиками «Зенита», например из одной из старейших группировок Jolly Nevsky Hooligans, которые собирались для встречи с москвичами, полицейские ограничились профилактической беседой.





Еще пять столичных фанатов, по данным «Фонтанки», были застигнуты днем в субботу расклеивающими стикеры на фасады домов в Центральном районе. Пятеро, как уже сообщалось ранее, были увезены с матча молодежных составов за оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Игра основных составов «Зенита» и «Спартака» состоится в 19:00 на «Газпром-арене».