Российские банки прогнозируют снижение средней ставки по ипотеке ниже 9% к концу года

Средняя ставка по ипотеке в российских банках к концу текущего года может опуститься ниже 9%. Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос экспертов из кредитных организаций.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, сообщил в пятницу ЦБ. Российские банки летом начали активно снижать ставку по ипотеке после того, как в июне ЦБ впервые в году уменьшил ключевую ставку. С тех пор регулятор снижал ставку еще три раза до нынешних 6,5% годовых.

"Рассчитываем, что к концу года средняя ставка выдачи составит менее 9%. В среднесрочной перспективе и по мере достижения таргетов по инфляции мы видим хорошие возможности плавного снижения ставок до 8%", – прокомментировали в ВТБ. В "Дом.РФ" ожидают, что ипотеку банки будут предлагать по средней ставке ниже 9%. Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин прогнозирует, что ставка по новым ипотечным кредитам в декабре снизится до 8,8 – 9%.

Самые оптимистичные ожидания по средней ипотечной ставке на конец года у "Ак Барс банка" – в диапазоне 8,5 – 8,7%, а также у Московского кредитного банка, который ждет снижения ставок по непартнерским программам на рынке до 8,5% годовых. Однако ряд кредитных организаций настроен более скептически. Так, "Росбанк Дом" и Транскапиталбанк ждут среднюю ставку по жилищным кредитам на уровне 9,3%, а "Абсолют банк" – на уровне 9,2%.





Российские банки летом начали активно снижать ставку по ипотеке после того, как в июне ЦБ впервые в году уменьшил ключевую ставку. С тех пор регулятор снижал ставку еще три раза до нынешних 6,5% годовых. При этом и на ближайшем заседании в декабре регулятор рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки, говорила в ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко ожидает, что в декабре ЦБ еще раз уменьшит ставку на 0,5 процентного пункта – до 6%. Однако данное снижение, уверен он, банки отыграют только в следующем году. "В первую очередь подобное снижение может привести к снижению депозитных ставок, в более отдаленной перспективе последуют и кредитные ставки. Так как решение по ставке – 13 декабря, снижение кредитных ставок, скорее всего, произойдет уже в следующем году", – считает эксперт.