После стрельбы в московской гостинице полиция проверяет все автобусы, которые едут из столицы в сторону Северного Кавказа

По российским региональным управлениям МВД после стрельбы и ранения постояльца гостиницы «Останкино» в Москве была разослана ориентировка. Ищут бородатого вооруженного уроженца Чечни, который, предположительно, едет домой.

По данным «Фонтанки», уроженца Грозного 32-летнего Сайдахмеда Баштарова последний раз камеры запечатлели выезжающим из Москвы в три часа дня накануне. Он сел на рейсовый автобус, предположительно едет в Чечню, Ингушетию или Дагестан. Полицейским велено останавливать все автобусы, которые едут в ту сторону. Искать надо бородатого мужчину среднего роста, при себе у него травматический пистолет.

Стрелял Баштаров около 11 утра в коридоре на четвёртом этаже гостиницы «Останкино» на Ботанической улице. Из номера 1435 за секунды до этого выбежали трое, земляки Баштарова. Три пули попали в голову и торс 33-летнего Умара. Столичные СМИ накануне писали, что он в тяжелом состоянии. Из гостиницы Баштаров уехал на белой «Лада Веста», машину он бросил на той же улице.



