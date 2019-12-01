Число погибших в ДТП в Забайкалье выросло до 20

По уточненным данным, в результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 20 человек, сообщает 1 декабря «Интерфакс».

При этом власти региона подтвердили гибель только 19 пассажиров. Еще у 21 выявлены различные травмы.

Региональный Минздрав на своей странице в Facebook сообщает, что «в Нерчинск доставлены 8 человек, детей нет. Больным проводятся все необходимые диагностические мероприятия. Состояние пациентов тяжелой и средней степени тяжести».

Расследование взял на контроль СК РФ. Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что туристический автобус с 43 пассажирами на борту перевернулся в Забайкальском крае в районе станции Куэнга около 15:00 по местному времени. Причиной ЧП может быть лопнувшее колесо.



