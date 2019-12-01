Напротив заправки в Ольгино сгорел пассажирский автобус. В нем ехали 50 человек

Автобус не доехал целым в Кронштадт из Петербурга. В Ольгино у него загорелся двигатель, спасателям тушить было уже нечего.

Как сообщает региональное управление МЧС, сгорел автобус 101-го маршрута, который направлялся в Кронштадт. Ведомство утверждает, что пассажиров в нем не было, однако иная информация у отдела пропаганды ГИБДД. Моторный отсек автобуса задымил в 12.21, в это время внутри находились около 50 человек. Водитель съехал на обочину неподалёку от 45-го дома по Приморскому шоссе и помог пассажирам выйти.

Пострадавших в результате пожара нет, эта информация совпадает у МЧС и дорожной полиции. Автобус сгорел полностью.



