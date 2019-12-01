Зима заметает. Cнимки заснеженного Петербурга заполонили соцсети

Настоящая зима пришла в Петербург 1 декабря. Снегопад прошёл ночью, а после небольшого перерыва метель вновь накрыла город. По прогнозам синоптиков, заметать улицы Северной столицы будет и в начале следующей недели.

Пока городские службы убирают снег, петербуржцы радуются приходу зимы и делятся фотографиями и видео в соцсетях.



