Зима заметает. Cнимки заснеженного Петербурга заполонили соцсети
Настоящая зима пришла в Петербург 1 декабря. Снегопад прошёл ночью, а после небольшого перерыва метель вновь накрыла город. По прогнозам синоптиков, заметать улицы Северной столицы будет и в начале следующей недели.
Пока городские службы убирают снег, петербуржцы радуются приходу зимы и делятся фотографиями и видео в соцсетях.
С добрым утром, дорогой мой друг. Желаю зарядиться вкусным завтраком и ощутить невероятный прилив сил, которые позволят тебе реализовать все свои идеи и воплотить в реальность грандиозные планы. #любимыйгород #любимыйгород?? #спб #питер #санктпетербург #зима #скороновыйгод #люблю #друзья #новости #друзья