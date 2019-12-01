Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.

Здесь должна была быть встреча команды. @fcsm_official, сегодня не получилось. Передайте, пожалуйста, команде наше скромное напутствие#itistimetoDOMinate pic.twitter.com/NPK7hC4RWo — Всеволод П. (@savio_spb) November 30, 2019

Как стало известно «Фонтанке», к утру 1 декабря в отделениях побывали 86 футбольных фанатов. Из них 81 болельщик «Спартака» и пятеро зенитовцев. Почти все покидали кабинеты с протоколами за мелкое хулиганство, пятеро ушли со штрафами за пьянство на улице. Формально, если незадолго до матча, который начнется на «Газпром-арене» в семь часов вечера, они снова что-нибудь не нарушат, им ничего не мешает посетить стадион.

Фанаты «Спартака» отметили «гостеприимство» и в своих соцсетях. Вместо ролика со встречей команды они показали кадры, снятые в полицейском автомобиле.





Фото: скриншот сообщения в Telegram

Накануне во время игры молодежных составов оперативниками центра «Э» были задержаны шесть болельщиков московского клуба. На матче они высказывали претензии к форме ног воспитанника московского клуба и игрока «Зенита» Артема Дзюбы.