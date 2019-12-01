На петербуржца в гараже под Вартемягами упала рессора грузовой машины. С пробитой головой он ждал реанимации два часа

Из гаражей на территории Всеволожского района Ленобласти в амбулаторию одной из деревень привезли слесаря с дырой в черепе. Оттуда его отправили в Токсово с показаниями для реанимации.

Как стало известно «Фонтанке», двое привезли петербуржца в ближайшую к ним клинику в деревне Вартемяги в три часа дня. Примерно за 15 минут до этого 31-летний мужчина где-то в гаражах неподалёку ремонтировал грузовик. У автомобиля лопнула рессора и свалилась ему на голову.

В городскую больницу Токсово его привезли только к пяти часам вечера. Мужчину в тяжёлом состоянии поместили в нейрохирургическую реанимацию.



