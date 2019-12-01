«Время чудес» в Петербурге отменяется. Семейный спектакль обернулся очередью у закрытой на цепь двери ДК Газа

Майк Смайл

Вместо семейного спектакля в ДК Газа 1 декабря зрители увидели закрытые двери, а на место вызвали полицию.

Режиссер постановки «Время чудес» Майк Смайл рассказал, что «конфликт директоров» ДК Газа стал возможной причиной срыва его шоу, которое должно было начаться в 12 часов. Спектакль «Время чудес» в полдень указан на сайте ДК Газа.

«Коллапс! Нас с 9 часов не пускают на площадку. Зрители прибывают, их становится все больше, а ДК это игнорирует <...> Зреет большой конфликт, потому что мы вызвали уже полицию, а прокуратура сказала писать заявление», – рассказал 1 декабря «Фонтанке» режиссер Майк Смайл.

По его словам, причиной того, что 400 человек сейчас стоят на улице, может стать конфликт начальников концертной площадки. «Руководства нет. Там борьба директоров какая-то идет», – отметил режиссер.





По словам Смайла, проведение спектакля было «документально оформлено», однако получить объяснения от ДК не получается, так как на звонки никто не отвечает.

Дверь театральной площадки закрыта на цепь.

По телефонам, указанным на странице ДК Газа, корресподенту «Фонтанки» не ответили.