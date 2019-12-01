В Забайкалье перевернулся автобус с туристами. Погибли 15 человек

Туристический автобус перевернулся в Забайкальском крае в районе станции Куэнга.

«В Сретенском районе произошло падение рейсового автобуса Сретенск – Чита с моста в реку Куэнга», – сообщил 1 декабря Минздрав региона на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию с места ЧП.

Как в ГИБДД сообщили РИА «Новости», в ДТП погибли 15 человек. Всего в автобусе находилось 43 пассажира. На место происшествия отправлен вертолёт.

Причиной ЧП могло быть лопнувшее колесо, уточняет Znak.com. Автобус, как рассказали ТАСС в экстренных службах, автобус принадлежал предпринимателю.



