Проспорил? Дефиле мужчины в стрингах на КАД удивило автомобилистов

На кольцевой автодороге в Петербурге замечен необычный пешеход – внимание автомобилистов привлёк его внешний вид. Несмотря на минус, мужчина бодро шагал вдоль дороги без штанов, но в стрингах. Видео неожиданного дефиле, снятого накануне, очевидцы опубликовали 1 декабря в соцсетях.

Пользователи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" гадают о мотивах, которые могли заставить мужчину выйти на холод в нижнем белье. Одни в шутку называют увиденнное последствиями чёрной пятницы, уплаты налогов или ипотеки. Другие склоняются к тому, что, вероятно, прогулка стала результатом проигрыша в споре.

Нашлись и те, у кого желание посостязаться в остроумии уступило место чувству сострадания. "Как он оттуда будет выбираться, такой поток транспорта?", "Как же ему холодно", – пишут комментаторы.



