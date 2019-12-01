У Смольного «Хюндай» на заснеженной дороге оказался на тротуаре. Он сбил двух пешеходов

Двое мужчин пострадали из-за столкновения с автомобилем на Смольнинской набережной утром 1 декабря. Водитель сбил их на тротуаре.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, водитель не справился с управлением в 10.20 утра неподалеку от «Водоканала». Он сбил двух мужчин, потом врезался в столб и забор, перевернулся и снова оказался на проезжей части. Пострадавшим 39 и 45 лет, один в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести. За рулём был 24-летний водитель.



