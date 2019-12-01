Число инфицированных ВИЧ в России превысило миллион человек

В России в 2018 году вирус иммунодефицита был диагностирован у 86 тысяч человек, что составляет 61% от числа всех заболевших в европейском регионе. Об этом 30 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на европейского координатора по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуда Дара.

«Как и во всех странах европейского региона, в России есть люди, которые не знают, что они живут с ВИЧ. И хотя заражение ВИЧ можно предотвратить, распространение болезни в европейском регионе продолжается», – сказал Дара. За последние 10 лет число заражённых увеличилось на 22%.

По данным Роспотребнадзора, в настоящий момент в России живут более 1 млн людей с ВИЧ. Почти две трети (63%) из них – мужчины. Почти 60% случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 2019 году связаны с гетеросексуальными контактами, 2% – с гомосексуальными, 39% – с употреблением наркотиков.

Хуже всего дела обстоят в Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Тюменской и Челябинской областях. Как передаёт «Росбалт» со ссылкой на экспертов – участников форума «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: пути решения и профилактика», в Петербурге со статусом ВИЧ-инфицированных живут 43 тысяч человек.





По данным Всемирной организации здравоохранения на начало 2019 года, в мире насчитывается 35,7 млн ВИЧ-инфицированных человек. Из них 79% знают о своем диагнозе, 62% получают лечение и 53% благодаря лечению смогли улучшить свое состояние.

1 декабря проходит Всемирный день борьбы со СПИДом.