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Лондонского террориста обезвредили при помощи бивня нарвала и огнетушителя. Видео попало в Сеть
Очевидцы попытались сами остановить мужчину, который 29 ноября устроил нападение на прохожих на лондонском мосту. Оружие оказалось более чем необычным.
«Кадры, снятые прохожими, показали мужество и решимость тех, кто столкнулся с [террористом] Усманом Ханом в момент после того, как он совершил свою атаку. На лондонском мосту можно увидеть двоих мужчин, вооруженных только что попавшими под руку предметами – пятифутовым бивнем нарвала и огнетушителем», – сообщает 1 декабря издание The Telegraph.
Человеком с клыком, который смог загнать Хана в угол, оказался рожденный в Польше шеф-повар Лукаш. Бивень он снял со стены Fishmongers' Hall – расположенной на Лондонском мосту штаб-квартиры компании торговцев рыбой. Во время драки с вооруженным ножами террористом поляк был ранен, однако ему на помощь пришли другие очевидцы. Один из них был вооружен огнетушителем.
По данным The Guardian, террориста также попытались остановить освобожденные условно-досрочно заключенные.
Справка:
Днем 29 ноября неподалеку от Лондонского моста мужчина с ножом напал на прохожих и ранил нескольких человек. Двое из пяти пострадавших скончались. Подозреваемого застрелили сотрудники полиции, он умер на месте. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.
Подозреваемым в атаке оказался 28-летний житель графства Стаффордшир Усман Хан. Ранее он был осужден за связанные с терроризмом преступления. В 2012 году он получил восемь лет тюрьмы за участие в деятельности группировки, которая планировала совершить нападение на Лондонскую фондовую биржу.
Королева Елизавета II выразила соболезнования погибшим и поблагодарила за работу полицию и экстренные службы.
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в британской столице.