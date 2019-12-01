Лондонского террориста обезвредили при помощи бивня нарвала и огнетушителя. Видео попало в Сеть

Очевидцы попытались сами остановить мужчину, который 29 ноября устроил нападение на прохожих на лондонском мосту. Оружие оказалось более чем необычным.

«Кадры, снятые прохожими, показали мужество и решимость тех, кто столкнулся с [террористом] Усманом Ханом в момент после того, как он совершил свою атаку. На лондонском мосту можно увидеть двоих мужчин, вооруженных только что попавшими под руку предметами – пятифутовым бивнем нарвала и огнетушителем», – сообщает 1 декабря издание The Telegraph.

Человеком с клыком, который смог загнать Хана в угол, оказался рожденный в Польше шеф-повар Лукаш. Бивень он снял со стены Fishmongers' Hall – расположенной на Лондонском мосту штаб-квартиры компании торговцев рыбой. Во время драки с вооруженным ножами террористом поляк был ранен, однако ему на помощь пришли другие очевидцы. Один из них был вооружен огнетушителем.

По данным The Guardian, террориста также попытались остановить освобожденные условно-досрочно заключенные.



